台北市政府執行瘦身美容業聯合稽查，今年6月至8月，共抽查8家業者定型化契約，初查結果3家不合格，命限期改善後已全部改善，北市法務局統計，今年美容化妝品消費爭議申訴案高達522件，其中，芸妮有限公司（愛妮雅化妝品）申訴案件高達69件最多，申訴人多為學生或剛入社會經濟能力不佳的年輕人。

北市法務局昨公布，今年美容、化妝品業消費爭議，申訴案件高達522件，其中以「假問卷真行銷」、「賣產品送課程」爭議最多，且不只年輕人受騙，甚至是高齡者也被業者盯上，據了解，業者趁消費者體驗時，採緊迫式推銷，再誘導消費者拆封商品並錄影存證，之後則以拆封商品不退費的理由，或在解約時收取高額解約費用，導致申訴案件居高不下。

簡任消保官龔千雅表示，以「假問卷、真行銷」的銷售手段，皆與消費者當初接受問卷初衷目的違背，接獲不少民眾申訴，金額也相當高，但因業者掌握錄影證據，對消費者較為不利，因此，特別提醒消費者，如有類似情形，千萬要小心。

龔千雅說，類似的爭議除可向法務局提出申訴外，也可向公平交易委員會提出檢舉，維護自身權益，法務局將持續加強瘦身美容業定型化契約查核，若有違反「定型化契約應記載事項及不得記載事項」，將依法裁處。

北市衛生局指出，瘦身美容業者使用的契約，如未符合規定者，可依台北市消費者保護自治條例規定，要求業者限期改善，如未改善將依規定處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

(中時 )