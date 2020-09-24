警消合力將跌落山谷的老婦送醫。(台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東富岡派出所警員林柏呈日前在富源村巡邏時，在路邊發現救護車卻未見人影，走下山發現救護人員正在救援1名高齡老婦人，在林員協助下，眾人合力將老婦搬至救護車協助就醫，所幸無大礙。

林柏呈在富源村巡邏經過197縣道58公里處時，於路旁發現一輛救護車，但附近卻未見人影，只聽見山腳下有人聲，於是走下山腳了解情況，原來是救護人員在救護一名跌倒的老婦人，由於現場人力不足將老婦抬上山，正想打電話請求支援時，巧遇熱心巡邏員警，於是眾人齊心協力將老婦背起，一番努力後，終於從山坡下搬運至救護車上，順利送往醫院救護。

據了解，丁姓老婦人已93歲，清晨出門巡視農田，不慎跌下山谷，年事已高的她無力再攀爬返回路上，才會打電話給媳婦聯絡119請救護車前來救護，恰巧遇上巡邏員警主動協助，家屬由衷感謝救護人員與員警的協助，所幸沒有造成嚴重的傷害。

台東警察分局呼籲民眾應多關心家中長輩，避免讓老人家獨自出門，如需出門時應提醒長輩穿著亮色系的衣服，並攜帶行動電話，遇有緊急狀況才能隨時撥打110或119請求協助，避免憾事發生。

(中時 )