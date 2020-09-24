(19:25更新)效力歐力士隊的台灣投手張奕本季第6次先發，二度對上目前洋聯龍頭軟銀，主投6局挨2轟失3分，退場時雙方3比3陷入平手僵局，張奕此戰用球數精簡，不過失分都是因為全壘打，繳出優質先發不過無關勝敗。

昨日歐力士傳出二軍左投左澤優確診新冠肺炎，不過由於沒有隨隊二軍，與一軍球員、教練也沒有接觸，因此一軍賽事仍照常進行。張奕本季第2度遇上軟銀，上次先發5局失3分吞敗，這次捲土重來。

首局張奕一度出現一、三壘有人的危機，不過順利化解，但第2局首球偏高直球被逮中，賈西亞敲出一發陽春炮，軟銀先馳得點，張奕迅速回穩，先用飛球抓到出局數後，再連飆2K結束此局，3局結束歐力士0比1落後。

5局上半歐力士超前，一、二壘有人的情況下，若月健矢敲出清壘二壘打，一舉形成3比1領先；不過下半局張奕再度遭狙擊，中村晃2分炮，又把比數追平，雙方3比3平手。

張奕此戰主投6局僅用79球，用球數相當精簡，被敲7安其中有2發全壘打，失3分是優質先發表現，退場時雙方平手無關勝敗，另有5次三振。

(中時 )