美國軍事實力確實大不如前，波夕號攻擊潛艦（SSN-764,USS Boise)的命運就是最明顯的例子，由於預算吃緊，它已在船塢裡躺了8年了。所幸最新的預算到位，終於可以動工修復，要是沒有其他意外，可能於2023年重返艦隊。

防衛新聞(Defense News)報導， 波夕號攻擊潛艦（Boise）是在2012年完成巡邏後，就一直在船台上，一直在船廠裡等待著關愛和關懷，甚至有些海軍人，稱它是「不幸的波夕」。

週一，波夕終於等到了關懷，美國海軍支付了3.518億美元給亨廷頓英格斯-新港造船廠(Huntington Ingalls Newport News Shipbuilding)，開始對波夕號進行檢查與後續的升級。

海軍系統司令部發言人科琳·歐羅克（Colleen O'Rourke）說：「另一項涉及全面大修的合約也在談判中，將要對波夕號的核動力推進系統進行重大升級工作。」

波夕號一直是美國海軍維護實力大不如前的象徵，主要原因是1980年代左右完成的核動力軍艦，到了2010年左右，都達到30年的中期壽命，所以需要進入船塢進行升級以及裝填新燃料。然而核動力軍艦的修復工作又特別複雜，因為需要割開艦體才能取出反應爐燃料，而美國海軍的核動力部隊包括航空母艦、俄亥俄級核子戰略飛彈潛艦、核子攻擊潛艦三種，其中航空母艦與俄亥俄級戰略飛彈潛艦，屬於「戰略型武器」，負責區域力量，以及核武威懾，有更大的優先進塢修理權，在這種情況下，核子攻擊潛艦就成了一直被順延的對象。

戰略和預算評估中心分析師布萊恩‧克拉克（Bryan Clark）在2019年的一次採訪中表示，在3種軍艦的排序，攻擊潛艦是在後方的，這是一個結構性問題，必須在彈道導彈潛艦完成換燃料之後，才能輪到攻擊潛艦。

克拉克說，解決這些問題需要一些時間。

(中時新聞網)