證交所表示，近期多檔TDR因溢價偏高及漲幅較大，經多次列為公布注意股票及採取處置措施，為維護投資人權益，以及提醒投資人注意交易風險，依據監視業務督導會報決議，對6檔溢價顯著偏高及5檔溢價偏高的TDR股公布注意交易資訊。

台股24日重挫319點，連日飆漲的DR股走勢出現兩極化，同方友友-DR、泰聚亨-DR兩檔仍亮燈漲停，神州-DR、明輝-DR、巨騰-DR、晨訊科-DR、美德醫療-DR則打入跌停，針對TDR溢價偏高情況，證交所也採取處置措施，並提醒投資人留意價格波動風險。

就TDR溢價顯著偏高者，證交所決議對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR及晨訊科-DR等6檔採行處置措施，處置期間為連續十個營業日，將以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次。

所有投資人每日委託買賣上述6檔TDR時，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金；有關信用交易了結部分不在此限。並將信用交易降低融資比率為0，以及提高融券保證金成數一成。

另就TDR溢價偏高者，證交所決議對美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及精熙-DR等5檔採行以下處置措施，將以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。

並將6檔TDR股信用交易降低融資比率為0，以及提高融券保證金成數一成，處置期間同樣為連續10個營業日。

TDR為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。近期TDR多存在溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，證交所強調，投資人應留意相關風險。

證交所再次提醒，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，可透過公開資訊觀測站TDR專區確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，並審慎進行交易。

(工商 )