台南市營造英語友善環境，南市府2017年起推動英語友善環境計畫，迄今全市已近760多家小吃店加入英語友善計畫行列，台南更率全國之先，建置線上雙語菜單系統，將過往翻譯菜餚名稱建置於雙語資料庫中，為造福更多市民與外籍朋友，擬擴增雙語菜單資料庫，台南市長黃偉哲號召市民一起搜尋「漏網之『菜』菜名搜尋活動」，總獎金3萬元。

第二官方語言專案辦公室指出，此活動參與門檻低，全民皆可輕鬆參賽，只要於外出用餐時利用「台南市民英語資源網-菜單檢索系統」，搜尋菜單上菜名是否尚未出現在資料庫，凡找到1項「漏網之『菜』」即可獲得獎金100元，每人參與次數不限，歡南市民一同為營造台南為國際城市盡一份心力。

黃偉哲表示，今年因疫情影響，外籍觀光客縮減，但台南市政府仍超前佈署，趁這波國旅空檔邀請市民全體總動員，一同化身「菜」偵探，於每日用餐時拿出手機、動動手指頭，找出未經翻譯的漏網菜名，除了賺取「加菜金」，更能協助市府推動府城國際化，將引以為傲的府城好滋味進一步推廣給外籍朋友。

為讓台南市民更加了解市府推出之好用英語資源，特別辦理「漏網之『菜』菜名搜尋活動」鼓勵府城市民全民總動員，一同完善、擴增雙語菜單資料庫，不論您是餐飲類店家想客製屬於自己的雙語菜單，或是英語學習者想和外籍朋友分享推廣府城美食，都能夠透過「台南市民英語資源網-菜單檢索系統」找到解答。

「漏網之『菜』菜名搜尋活動」即日起至11月13日截止，只要在指定貼文上傳店家菜單並留言：「我找到漏網之菜：ＯＯＯＯ」，每筆資料經審核通過即可獲獎金100元，活動總獎金3萬元。

(中時 )