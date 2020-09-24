共軍7天6度擾台，2架運8反潛機也侵入防空識別區，加上美國大規模對台軍售，學者晏揚清忍為，由於美航母無法靠近中國大陸，台灣一旦從棋子武裝成刺蝟，處境當然危險。

義守大學財務金融與管理系副教授晏揚清，接受香港媒體《中評社》專訪時指出，美航母無法靠近中國大陸，因此更需要拉著戰略地位高的台灣進行武裝，台灣戰略地位太重要了，剛好鎖住中國大陸往太平洋的發展。

晏揚清接著表示，傳美國將對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，就是要讓台灣武裝起來，像刺蝟般難以攻打。不過一旦從棋子武裝成刺蝟，一旦開戰，戰場就會在台灣，更可能是衝突的導火線。

晏揚清點出，目前中國大陸擁有針對航空母艦的導彈，美國航母不可能冒著被擊中的風險進入射程內，進不去射程4000公里內，且飛機作戰僅半徑1千公里，那只好賣武器給台灣。所以台灣若配合美國圍堵中國大陸，處境當然危險。

至於所謂的四方安全對話，晏揚清直指，美國的印太戰略要如何成形呢，但是美國太遠了，日本、澳洲、印度中間除了隔著中南半島，還要經過馬六甲海峽，如果被截斷了，就很難形成。

(中時新聞網)