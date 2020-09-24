為母則強！高市少婦黃安妮去年自然產用力過度，引發中風半癱，陷入嚴重昏迷，經診斷為罕見「動靜脈畸形」，術後1個月才甦醒，親自抱到孩子，內心感動萬分；她最感謝婆婆充當看護，照料她生活起居，鬼門關前走一遭，更顯彌足珍貴。
29歲安妮婚前是櫃姐，婚後專心當家庭主婦，去年6月她自然產要生下第3胎，孰料腦血管破裂，出血蔓延到蜘蛛網膜下腔，最嚴重恐猝死，當下住進加護病房，接受頭顱切除術，才知是動靜脈畸形，手術清除出血，但左邊身半癱。
安妮回憶起這段過程直說，醒來第一時間不知道發生什麼事，也很氣自己，怎麼會生病，事前完全沒有徵兆，除了孩子是她最大的力量之外，復健師也告訴她「我沒放棄你，你也不能放棄自己」，也成了動力來源。
安妮說，感謝婆婆「1打4」，像是超人一樣，全心照顧自己及6、4、1歲大的三個孩子，讓原本半癱的自己，恢復到現在可生活自理，真的很不簡單，目前仍需定期回院復健。
婆婆林彤蓁則透露，自己曾是看護，盡自己所能，付出愛心、恆心、毅力照顧她，彼此不只是婆媳關係，更她當女兒看待；「復健的時候，我有點嚴格啦」，有時兩人還抱頭痛哭，所幸最後逐漸康復。
收治安妮的新高醫院內科醫師高旭卿指出，安妮屬於先天性動靜脈畸形，在生產過程引發血管破裂出血，造成腦部損傷；他提醒，產婦如果有任何頭痛、嘔吐等無法解釋的症狀，或是親人有血管相關疾病，就必須特別留意。
(中時 )
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