第55屆電視金鐘獎於9月26日（六）晚間7點登場，中華電信結合5G技術，獨家提供VR直播服務，讓觀眾透過VR設備，讓得獎人激動的得獎感言與與精彩表演節目，彷彿躍然眼前，享受身歷其境、不同以往的視聽體驗。而為了讓更多民眾親身感受沉浸式的娛樂魅力，中華電信與三立電視特別於26日晚間中華電信威秀服務中心舉辦直播活動，歡迎民眾親自前往體驗。

尚無VR設備的觀眾，中華電信、三立電視與XRSPACE合作，特別於9月26日晚間19:00起於中華電信信義威秀服務中心舉辦體驗活動，讓民眾透過XRSPACE MANOVA欣賞金鐘獎VR直播，享受藝人明星就在眼前演出的真實感，體驗完成還可獲得精美小禮物，數量有限送完為止。除VR直播，現場亦有EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗，戴上眼鏡就可享受80吋大螢幕的觀賞樂趣。

中華電信也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把，讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃及Hami雲端遊戲等創新應用服務。

若無法前來現場體驗VR轉播，中華電信亦已於全台22個據點設置5G VR體驗區，感受5G嶄新的視聽娛樂魅力。EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗活動亦自即日起到10/25為止，於特定門市舉辦體驗，歡迎前來享受獨特的欣賞樂趣。

做為參考，現在搭配中華電信精采5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手。

(科技)