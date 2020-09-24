網友表示，自己明明是按1樓但是電梯樓層卻不斷往上。(圖擷取自爆廢公社)

雖然農曆7月已過，好兄弟們也「收假」代表鬼門關，但碰到靈異現象還是會讓人忍不住打冷顫。一名女網友昨(23)日分享，自己在大樓搭電梯，原本要通往1樓，怎料電梯內的面板卻顯示大樓裡沒有的樓層，數字還狂跳，讓她嚇的直說，「天啊！到底要帶我去哪…」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上貼出一段在電梯內的影片。一切看似正常，沒想太多的她便按下1樓準備下樓。原以為電梯正常運作，沒想到顯示樓層的面板卻從8樓開始狂跳，讓她嚇的直發毛，便用手機錄起這詭異的片段，發毛過程也讓網友表示，「以為這種場景只有在夢中才會出現。」

可以從影片中看出，樓層從數字8樓開始往上攀升，最高一度還顯示56樓，雖然樓層顯示向上但箭頭卻是往下，示意著正在下樓。更詭異的是，從影片中可以看到，最高樓層明明是11樓，但數字卻不斷狂跳。驚悚影片讓人看了不寒而慄。

這短短19秒的影片也讓1萬多人嚇壞，感到十分不安，「好可怕，請問妳安全了嗎」、「求後續，這個也太恐怖了，我以為這個只有在夢裡才會出現」、「這我可能會狂尖叫」、「還好沒停在18層」、「七月都過完了還這樣調皮。」不過也有網友指出，不用太害怕，「別怕啦，只是顯示器或傳輸壞了而已。」

(中時新聞網)