台南農產前進高雄大遠百，搶攻中秋節商機。（高雄大遠百提供／柯宗緯高雄傳真）

中秋節即將到來，台南市農業局邀集7家農會與高雄大遠百合作，9月24日至10月6日中秋檔期展售臺南農特產品，供高雄民眾選購中秋節食品和禮品。

台南市多家農會因應中秋節送禮需求，紛紛推出伴手禮組合。市長黃偉哲、農業局長謝耀清和多位農會總幹事24日一起向民眾推薦，希望民眾用行動支持臺南市優質農特產品。

黃偉哲說，台南氣候良好，生產的農產品品質都相當好，這次推出多項中秋佳節好物，購買作為禮品絕對物超所值，希望民眾多多選購。

台南市農業局長謝耀清表示，這次邀集的業者產品品質都很優良，包括文旦的故鄉麻豆農會；毛豆銷售屢創新高的新市農會；「胡麻原鄉」善化農會；產製臺南麵的鹽水農會；生產愛文芒果干的玉井農會；研發養生牛蒡的將軍農會；全國最大牛乳產區柳營農會。活動期間並辦理一系列親子創意體驗活動，歡迎民眾踴躍參與。

謝耀清說，高雄大遠百為行銷臺灣優質農產品不遺餘力，運用遍布全台的通路資源，行銷在地優質農產，多年來已經舉辦許多場農產市集與特色物產展。異業結盟是為了突破現況，達到雙贏效果，農業與百貨業結合，更是在市場上邁出一大步。

(中時 )