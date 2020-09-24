台北市內湖區康寧路一家私立安養中心，前天驚傳火警，釀3死悲劇，經查該機構未向社會局立案，監委王幼玲、蘇麗瓊、蔡崇義今天表示，此案突顯社區長照機構不足、未立案機構普及引起公安事件等問題，針對政府對全日住宿式長照機構的管理未臻完備，申請自動調查。

北市內湖區一家非法安養中心，22日下午突然失火導致3名老人喪命，經查該機構未登記立案，安養中心負責人丁臻珠被警方依過失致死和公共危險罪嫌偵辦，詢後送交士林地檢署，檢方複訊後諭令丁女以30萬元交保候傳。

監委王幼玲、蘇麗瓊、蔡崇義表示，當地里長曾分別向台北市政府社會局、衛生局，檢舉該安養中心涉違法設立，但市府派員查看後，認為沒有違法事證及急迫危害情形，後續也沒有辦理追蹤複查即結案，導致憾事發生。

3位監委指出，此案突顯社區長期照護機構不足，以及未立案情形普及化引起公安事件等諸多問題，因此主動立案調查，欲探究政府對全日住宿式長期照護機構的管理機制未臻完備問題。

3位監委說，衛福部為中央主管機關，究竟有沒有統計全國對全日住宿式長期照護機構服務需求的人數？國內長照服務機構數量，是否足夠符合民眾需求？目前社區林立的小型長期住宿型照護機構，是否適法？如何維護住民的安全？

另外，北市府就里長檢舉案件的處理情形為何？是否有通報及查處紀錄？對轄內未立案的照護服務機構，其通報機制及查處情形為何？與本案相關關人員有無涉及行政違失責任？該照護服務機構設立的地點是否符合土地分區使用規定？機構內消防設施的檢查情形為何？相關疑義，實有深入瞭解的必要。

(中時 )