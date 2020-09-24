極力推廣旗袍復興文化，全球最大的臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」引進香港時裝設計師蔡毅明(Grace Choi) 2011年於香港創立的中式時裝品牌 Yiming，其擅長結合東方傳統文化與西方時尚工藝，創造獨特的風格。

Yiming 與迪士尼合作，打造全新「米旗系列」，以可愛米老鼠圖案創作旗袍，在繽紛色彩展現中式傳統美學，與「台北旗袍同好會」的目標，將旗袍「時尚化」、「年輕化」以及「便服化」不謀而合。Yiming採用大眾化剪裁及舒適材質，使原本給人感覺比較正式嚴肅的旗袍穿著融入日常生活之中，不論大人或小孩都可以輕鬆自在地展現中式摩登優雅，9月27日起展開在台北的首次展售會。

台北旗袍同好會創辦人馬于文。(圖/台北旗袍同好會提供)

Yiming 與迪士尼合作打造全新「米旗系列」，讓大人、小孩都可以輕鬆穿旗袍。(圖/台北旗袍同好會提供)

Yiming在最新的米旗系列中加入日常穿搭款式，並展現東方傳統美感，又不失休閒舒適感。其系列除了使用米奇限量布花之外，還搭配米奇造型的盤扣，款式除了旗袍，還有百搭的唐裝外套，每件手工精緻，外套加入Yiming著名蕾絲設計，以西式材質襯托傳統工藝，帶出中西融和之感，增添時尚氣息，並採用中國山水畫躍現於雪紡紗，展現飄逸質感，貫徹了Yiming中西合璧設計理念。

這次來台的作品除了迪士尼授權的系列之外，還有大受香港市場歡迎的「香港霓虹」系列，採用香港經典的名人大頭、港式蛋塔、招牌、維多利亞港夜景、公共住宅和紅白藍帆布等特有象徵，都幻化成旗袍上的圖案。此外，Yiming首次推出T-shirt款式，簡約的白色T恤配襯顏色鮮艷的三排一字扣及前襟設計，將中式潮流設計混入西方輕鬆衣著中，簡單且不失時尚感，在日常生活低調地展現中式美。

台北旗袍同好會目前擁有六千名的會員，創辦人暨會長輔大文創系講師馬于文，有感旗袍是華人女性最具代表的優雅服飾，但現代人卻將它遺忘，於是在2015年的臉書成立社群，分享旗袍資訊，舉辦相關課與活動，掀起旗袍復興運動，並出版「打開民國小姐的衣櫃：旗袍。女人。優雅學」一書，將女性對旗袍的記憶與知識找回，極力地推廣旗袍「時尚化」、「年輕化」以及「便服化」，以延續這個華人女性最美的文化服飾生命。

(中時新聞網)