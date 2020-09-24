性慾會影響學習？大陸一名大學生，為了專心唸書、避免分心，直接拿刀在廁所裡割掉自己的陰莖、睪丸，現場滿地鮮血，男大生也隨即被送往醫院急救，至於為何要突然割掉「整組生殖器」，男大生表示自己「性慾太強，無法學習」，才會想出自宮這招。
一名就讀北京工業大學的男大生，因為慾望無處可以發洩，內心躁動無法平息，長期下來男大生坐立難安，苦被性慾折磨的他，為了不讓性慾影響念書，他在廁所裡自行割下陰莖、睪丸，大學該間廁所也因此暫時封閉，大學生自宮事件曝光後，在網路掀起熱議，登上微博熱搜，北京工業大學也因為此事爆紅。
網友紛紛留言狂虧，表示北京工業大學原本簡稱「BJUT」，但現在只能稱作「UT」了，甚至還有網友將學校標誌改成北京「宮業」大學，「這是位狠人」、「我輩楷模」、「切丁丁還是切蛋」、「這也太痛了」、「估計一地血」。
不過有網友替男大生感到憂心，認為男大生能罹患抑鬱等精神疾病，或是被某些「戒色」的討論群組給洗腦，呼籲學校應該積極調查，並加重性教育等觀念，才可以避免類似情況發生。
(中時新聞網)
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