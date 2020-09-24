創意短片大賽提供青年在文化、技巧與創意上非常難得的交流經驗。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

「粵來粵有趣」是廣東粵文化以及台灣文娛發展融合的一個實境賽事品牌，今年邀請中華青年新媒體協會共同以「20秒就出道」提供新世代年輕人將各自擅長的影像紀錄、影音創作、Vlog內容等模式，展示個人品牌或團隊的創意與技術，近日廣下英雄帖，邀集各路好漢報名。

「粵來粵有趣」每年為兩岸四地影像創作者舉辦的48小時限時主題賽，一直是青年創作者的參賽角逐的目標，透過實境賽事能提供青年在文化、技巧與創意上非常難得的交流經驗。

中華青年新媒體協會秘書長，同時也是本次活動的裁判長金磊導演表示：這次因為疫情，沒有辦法舉行48小時限時主題賽是很多創作人的遺憾，因此將活動舞台搬上了雲端，運用網絡與直播在線上進行線上啟動儀式、線上沙龍活動等，擴大用48天邀請所有新媒體人、影像創作者、自媒體人來展示你的創意！

據悉，多位海內外製作人、導演、製片、影像公司創辦人特別線上發聲祝福影片「用你的好點子，拿你的手機、相機與器材，參加入這場創作人盛會吧！」。

本次活動徵件主題為「變遷」，即日起至2020年11月16日止可投稿，上傳作品請至活動官網：http：／／www.utvforvideo.cn，或「中華青年新媒體協會」臉書粉絲團看更多詳細說明。

規格方面可運用手機、數位相機（DV）或單眼相機等，不限拍攝器材進行創作，之後將邀請十位專家、學者與行業代表人以「主題」、「創意」及「技術」三大指標進行評審，與網路人氣投票合併計算後將11月下旬舉辦青年創意沙龍暨頒獎典禮，屆時將同步開啟台灣、香港、澳門、廣東的四地直播，讓年輕人以線上碰撞火花，也讓更多行業代表發掘更多潛力新秀。

(中時 )