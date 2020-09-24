「黨產條例釋憲」大法官宣示全部合憲，黨產會進一步追殺台北高等行政法院聲請釋憲的7名法官，要求迴避黨產案相關訴訟。不過，北高行認為法官就是為了維護審判獨立，才聲請釋憲，黨產會聲請迴避無理由，裁定駁回，可抗告。

裁定理由指出，若有客觀證據認為，法官個人立場、或價值觀的選擇已超越客觀法律規範，可能採取「與審判標的本質無關事務的考量」，才須迴避，若動輒以法官個人價值取向作為迴避理由，將成為當事人一造選擇偏好法官的方式，甚至成為干擾審判的手段。

法官審案時若質疑適用法律有違憲之虞，自應聲請釋憲，透過大法官會議以多元價值參與的邏輯辯證程序予以檢驗，若經宣告違憲，法官當然不再適用違憲法律；反之，若經宣告合憲，法官則須克服並校正自身立場，遵循是現意旨作為個案判斷基準。

因此，聲請釋憲制度就是在維護審判內部獨立，以確保人民司法受益權，黨產會卻以此為由認定承審法官有「執行職務有偏頗之虞」的客觀跡證，顯然有所誤會，合議庭遂認定聲請迴避無理由，裁定駁回。

本件裁定駁回的是承審「中投、欣裕台」案的審判長李玉卿、法官鍾啟煒及李君豪，黨產會聲請迴避的還有「婦聯會」及「民族、民權、國家發展3基金會」2案，目前北高行尚未做出裁定。

(中時 )