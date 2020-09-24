面臨數位轉型的衝擊，經濟部中小企業處看見各產業創新轉型的需求，於今（24）日舉行「2020創業生態論壇」，與資策會攜手合作發布《2020臺灣創育產業關鍵報告》，從「企業創新」、「創業投資」、「新創培育」三個角度，剖析臺灣創育生態圈樣貌、現況與發展，並探討「企業參與新創（Corporate Startup Engagement, CSE）」之案例及趨勢，藉此作為中大企業投入臺灣創育產業、數位轉型的參考與指引，並邀請資策會、全國創新創業總會、臺灣微軟、矽谷新創加速器SparkLabs Taipei、Taiwan Startup Institute創業加速器、研華科技、行動貝果、佳世達、益欣資訊、慧友電子與耐能智慧等各界專家深度對談，期盼藉由知識與經驗的分享，促進臺灣企業與新創跨界對話，帶動CSE風氣，進而促進臺灣整體產業轉型與升級。

為能協助企業尋找後疫時期的翻轉途徑、提升臺灣企業對於創育生態體系的認知及降低企業參與新創之門檻，中小企業處與資策會於今（24）日舉辦「2020創業生態論壇」，首度公開發表《2020臺灣創育產業關鍵報告》，為活動揭開序幕。經濟部中小企業處胡貝蒂副處長於會上提到：「中小企業處希望能結合跨部會與民間的能量，一起為臺灣打造一個友善事業發展與投資的環境。疫情影響全球，促使全球產業與經濟局勢進入重新洗牌階段，企業的營運模式、科技投資，甚至是數位轉型模式都有所差異，在這個關鍵時刻，中小企業處期能透過政策引導，積極協助臺灣企業參與新創，讓企業有更多資源布局下一個世代的創新發展。最壞的時刻，卻是激發臺灣產業新動能的好時機！」

論壇活動邀請資策會產業情報研究所、全國創新創業總會、臺灣微軟、SparkLabs Taipei、Taiwan Startup Institute等跨界代表，探討臺灣創新創業生態圈的發展動態及未來成長趨勢，從專家觀點可見臺灣創育價值鏈的相關業態從過去單點經營、獨自運作，逐漸轉變以創新創業為核心、充分鏈結彼此資源的生態體系，顯見我國創育生態逐漸成熟，也做足迎接更多海外新創來臺落地發展的準備。

活動下半場則邀請研華科技與行動貝果、佳世達與益欣資訊、慧友電子與耐能智慧等三組成功實踐「企業參與新創」的亮點案例登台，分享「創新商模x智慧零售」、「產業聯盟x數位轉型」、「AI商模x智慧安防」等寶貴的實戰經驗，從中解析成功合作關鍵在於彼此必須具備「開放的心態」、「對等的夥伴關係」、「在商言商的基準」，雖企業與新創來自不同背景，擁有不同思考模式及優勢，一旦開啟合作關係時便需要給予雙方彈性及尊重，才能在溝通過程更為順利，並且本著CSE的互惠精神，在合作各階段以POC付費、實質訂單等適度的資金支持，讓企業借重新創事業的技術與創新能力，同時新創事業獲得更穩固的資源和發展機會，進而達到雙贏的局面。

中小企業處將持續關注臺灣創新創業生態的發展，並鏈結產、政、學、研等跨界資源，持續活絡我國創育產業之活水，並引導臺灣傳產、中小企業透過業務合作、參與加速器專案、策略投資、合併收購等多元方式進行外部創新，並從企業內部進行垂直與橫向、甚至是跨領域的整合及創新，讓臺灣企業締造新的產業價值、保有永續發展的競爭力，以在全球供應鏈上站穩腳步，締造新一波的產業典範。

(工商 )