遊戲營運商辣椒（4946）子公司碩辣椒（6736）近期攻日本市場告捷，在日本推出的新遊戲《戰國戀華RENKA》推出一週獲得不錯成績，將有望強勁貢獻接下來營運表現。此外，碩辣椒與北京暢遊合作的新遊戲《真 三國無雙斬》預期將於10月取得版號，全力搶攻中國大陸市場。

碩辣椒旗下《戰國戀華RENKA》9月15日在日本推出，該遊戲為先前在台港上線的《千姬大亂鬥》改版。上線一週後取得不錯成績，表現最好的時候Google下載排行榜名次從100名攀升到前30名，iOS則為前50名。若以動作類型遊戲來看，最好的時候排名達到前10名，付費比率約5％，每日不重複上線人數約為2萬人。

據悉，該遊戲在日本市場並未投放太多的廣告行銷費用，目前該遊戲行銷費用約為新台幣300萬元，預期未來增加廣告投放後，玩家人數、ARPPU有機會持續往上成長。

除了該遊戲以外，碩辣椒旗下《真 三國無雙斬》與中國遊戲大廠暢遊合作，目前仍在等待版號審批中，預計第四季將有望取得版號。

碩辣椒今年上半年稅後虧損3,209萬元，每股稅後虧損2.75元。《真 三國無雙斬》在不少市場都已推出且獲得玩家不錯反應，預計拿到版號並在大陸市場推出後，將會是碩辣椒今年是否可以損益兩平的關鍵。

除上述兩款遊戲以外，碩辣椒第四季還有《純潔的魔法少女》外包開發遊戲的項目，該遊戲預期明年下半年推出，今年開始碩辣椒即可認列開發費用，預期也將貢獻碩辣椒的營運動能。

(工商 )