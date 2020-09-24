曾之喬、陳庭妮24日出席屈臣氏活動，兩人聊到平時都喜歡下廚，曾之喬自曝愛喝湯，最喜歡煮雞湯，老公辰亦儒也嘴甜讚她「廚神」，喬喬開玩笑說「真是嫁對人了，嫁了一個沒什麼挑的人」，因為平常辰亦儒熱衷健身，飲食很清淡沒什麼調味，所以雞湯對他來說就是大餐。喬喬還打趣說，幫家裡的愛犬煮雞胸肉也不能加鹽，其實跟老公吃的清淡食物很像，所以老公跟狗狗常一起吃飯，感情越來越甜蜜。

陳庭妮則說自己愛煮飯，但怕做不好吃、但朋友不敢說實話，後來改成邀朋友來家裡，一人準備一道菜。喬喬則說會邀朋友到她家來煮飯給她吃，就是一種「我出場地、朋友出技能」的概念。日前在路上巧遇劉品言，喬喬說超級開心，雖然也不是很久沒見，但因為大家都忙，也都很體諒彼此總是很難約到。在路上不期而遇，兩人沒有特別講話，但緊緊擁抱對方了一分鐘，覺得很甜蜜很開心。

黃鴻升（小鬼）日前驟逝，喬喬難過說，「謝謝哥教了我們很多事情，謝謝他把很多溫暖留在我們心裡」，因為自己的Youtube節目是「聊姐」，很可惜沒有邀男嘉賓，不然他一定是我非常想邀的人，也提到最欣賞的來賓，就是能大方分享自己的脆弱，並和朋友彼此鼓勵，像是內心、願景、生活價值觀等。陳庭妮回憶小鬼，也說他是會把快樂分享給別人、很大愛的人。

屈臣氏於9月24日-12月2日推出Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動，即日起至9月27日限時4天在西門町6號出口前廣場設置一座「Hello Kitty &小熊朋友加點甜馬克杯」拍照裝置。

曾之喬透露愛煮雞湯，老公辰亦儒平時多清淡飲食，嘴甜讚老婆「廚神」。（屈臣氏提供）

陳庭妮透露私下愛下廚，也會邀朋友到家中聚會。（屈臣氏提供）

陳庭妮、曾之喬同為代言人，24日出席活動。（屈臣氏提供）

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