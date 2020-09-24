在中國大陸不斷以軍機侵擾台灣之際，美佛羅里達州聯邦參議員魯比歐說，台灣終將是北京的「紅線」議題，在必要情況下他們會採取武力行動以伸張對台灣的主權宣示，美國必須謹慎行事。

《美國之音》報導，共和黨籍的魯比歐(Marco Rubio)周三(9月23日)在保守智庫哈德遜研究所一場美國外交政策的視訊研討會中表示，在協助台灣提高大陸武力犯台代價以阻止其軍事冒進的同時，必須極力避免過度刺激引發衝突，但也不能因不刺激而引來衝突。

與此同時，魯比歐說，美國也在與台灣的關係上「越來越自信」，如今在過去一個半月已派出2位高級別官員訪台，但人們也看到大陸侵入台灣防空識別區的情形也在增加，「如同一種發信號的演習」。

魯比歐指出，「台灣最終對大陸是一個紅線議題，如果有必要的話，最終他們會使用武力來行使他們對台灣的主張。」他說，在許多方面來說，大陸在香港所做的就像是一個試驗一般，那就是他們理想上最希望的，「他們會很想要台灣的政治人物操縱現有的制度來造成那個情況，但他們已準備好，正如他們對香港一樣，在有必要時派兵進去。」

不過魯比歐也表示，唯一可以防止那種情況發生的，就是動武的代價太高，所以美國「第一件要做的事就是幫助台灣，不是要在一個與中國的全面衝突中致勝，那是不可能的，而是要有能力提高中國軍事冒進的代價，而那個代價要高到中國不願意付的程度，但是美國要非常謹慎駕馭那個情況，目的在於避免引發衝突。」

魯比歐說，這就是目前能夠管控那個關係最好的情況，不過也是一個非常困難的情況。「這是一個非常挑戰性和棘手的問題。我的確認為，我們必須非常小心駕馭其中，不能過度挑釁，但也不能相反地因不挑釁而在下一個10年中的某個時候，幾乎引來中國在那裡的行動。」

9月18、19日連續兩天，共有37架解放軍軍機侵入台灣空域，引發台灣政府強烈譴責。五角大樓發言人薩波(John Supple)也表示，北京正在加劇地區緊張，反映其持續改變現狀及改寫歷史的企圖。大陸國防部發言人則表示，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

(中時新聞網)