依衛生福利部(民國100年)委託台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果，以及內政部108年12月底人口統計資料估算：台灣65歲以上老人共3,607,127人，其中輕微認知障礙(MCI)有654,971人，佔18.16%；失智症有280,783人，佔7.78% (包括極輕度失智症114,336人，佔3.17%，輕度以上失智症有166,506人，佔4.62%)。也就是說65歲以上的老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。

日前林口分局文林派出所即接獲一起報案，位於林口區文化北路與中山路口的店家報案說有一名老翁於店外徘徊似乎需要協助，警方到場後，老翁還騎著腳踏車，身體仍屬健壯，惟其若有所思似乎想不起來怎麼回家，警員上前關懷，但老翁疑似有失智症，身上也無證件或愛心手鍊，只記得自己名字其他事情完全忘記了，只好先帶老翁返回派出所休息

暖心員警期間也提供茶水予老翁補充水分，後來員警透過警政系統反覆比對資料，終於確認老翁身分，原來老翁住處離報案地點僅幾百公尺的距離，老翁卻怎麼也想不起來，為免老翁再度走失，員警便以巡邏車載送老翁返家，並以電話告知家屬老翁情況，家屬及老翁對於警方暖舉都相當感激，頻頻道謝。

林口警分局呼籲失智老人走失比率逐年上升，家裡如有老人家，除隨時留意動態外，亦可至區公所申請免費「愛心手鍊」，若真走失也能迅速找回，另也希望民眾對於周遭老人家，能踴躍伸出熱情的雙手主動關懷，也許正是您的一聲關懷與問候，能適時協助找到回家的路！

(中時新聞網)