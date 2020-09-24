大立B館RF空中樂園，結合網美打卡景點推出中秋夜晚7人豪華烤肉組合，售價3288元。只要打電話預定，即可享有高空樂園烤肉加上遊樂設施免費玩的服務。（大立百貨提供／柯宗緯高雄傳真）

中秋節即將到來，高雄大立百貨推出中秋懶人烤肉法，只要電話下訂就有專人幫忙備妥海鮮、牛排等高級食材，讓你在戶外星空樂園邊玩邊烤肉，以及南部獨家網紅名店路易奇火力會社推出高空夜景和牛燒烤，搭配自己烤半價活動，讓您吃到高檔食材又不心疼錢包。

另外從台北首次來大立百貨快閃的對味廚房料理實驗室，將在9月26日(六)12：30舉辦百人奔月試吃月餅活動，排隊前100名顧客皆可免費獲得市價100元的純手工御禮奶皇酥。

大立百貨近期持續受到年輕客層關注，除了日本最美TSUTAYA BOOKSTORE書店進駐外，更引進許多年輕人喜愛且獨家的餐飲品牌，而網美們最愛的高雄十大打卡地點空中樂園，也推出了高空烤肉活動，結合大成安心的每日嚴選新鮮食材，經過特製醃料處理，又有專人為您把關過程，安心又健康。七人豪華烤肉組3500元有找，人均不到500元，既可以享受烤肉樂趣，現場還開放五大遊樂設施免費玩，大人小孩都開心。

大立A館8樓路易奇火力會社推出日本牧場A5頂級和牛燒肉，比日本當地連鎖燒肉店還便宜，16種全精華部位燒肉，獨創自己烤半價的活動，現場還有十多種自製夢幻調味佐料以及松露醬、昆布鹽無限量供應，讓你中秋烤肉不再汗流浹背，而是可以吹著冷氣坐在舒適空間裡，一覽中央公園美好夜景以及品嘗高CP值的頂級和牛。

另外美味月餅，在北部以無菜單私廚料理聞名的對味廚房料理實驗室，深受北部饕客們的喜愛，此次特地到高雄大立百貨快閃，帶來了主廚每日純手工現烤的「對味御禮奶皇酥」，外皮香酥內餡軟糯，深受饕客們的喜愛，並且堅持零添加防腐劑，就是要讓顧客吃到最「新鮮」的月餅。

而對味廚房料理實驗室也將在中秋前夕，9月26日(六)12：30推出百人奔月試吃月餅活動，排隊前100名顧客皆可免費獲得市價100元的純手工御禮奶皇酥，積極搶佔中秋月餅市場。

(中時 )