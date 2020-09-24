雲林縣北港鎮萬有紙廠拆除煤倉造成周邊民宅受損，後續還計畫拆除重油槽與78公尺煙囪，但因屋損部分還未與民眾完成協調，遭雲林縣政府勒令停工，並於24日行文拆除公司，要求處理好屋損事宜才能動工。

萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，去年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，巨大震動導致附近民宅龜裂，經民眾抗議停工，拆除到一半的傾斜煤倉成為「比薩斜塔」，今年7月底再度動工，又造成民宅受損，遭雲林縣政府勒令停工。

萬有紙廠居民自救會表示，目前共有37戶民眾陳情住宅受損，目前尚有15戶未經調解，但拆除公司一直遲遲沒有妥善回應，為了確保自身權益，未來要拆除重油槽與煙囪，他們一定全力反對。

縣議員蔡孟真說，她接獲受害民眾陳情，協助處理屋損事宜，多次要求縣府建設處介入，目前建設處已設立單一窗口協助受災戶求償，希望拆除公司不要再推拖搪塞，盡速處理屋損問題。

受災居民抱怨，萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，後因經營不善宣告破產，由資產管理公司接手開發，計畫打造全新工業區吸引回流台商，沒想到還沒招商就引發民怨，實在令人遺憾。

縣建設處指出，之前已多次要求施工單位務必做好拆除工作的配套措施，24日再行文拆除公司，盡速向北港鎮公所調解委員會申請第2次調解，並做好屋損的修復賠償等相關事宜，否則不得復工。

(中時 )