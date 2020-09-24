全國地方財政聯繫會議，今日（24日）在日月潭舉行，身為地主的縣長林明溱代頭為地方發聲，當場建請中央降低前瞻等計畫補助經費的地方配合款比例。林縣長表示，像前瞻等大型中央補助計畫，地方配合款動輒20％ 、18％，希望中央聽到地方的心聲，一次降低到10％。

由財政部指導、南投縣政府主辦的第22次全國地方財政聯繫會議，24日、25日兩天在日月潭舉行。

林明溱縣長指出，財政是庶政之母，政府各項政務推動，均需仰賴充裕與穩定財源支應才順利。南投縣府團隊積極開源節流，從2014年至今已減債多達60餘億元，獲財政部評鑑全國第三名，但錢始終不夠花，是所有地方政府的心聲，甚至因自有財源不足，被迫放棄中央巨額補助款的憾事。

此次各縣市政府提案內容包括建議「財政收支劃分法」修法，舒解地方財政困境，均衡區域發展。建請修訂「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，調降計畫型補助配合款比率，及就前瞻基礎建設計畫增加全額補助用地取得經費。

建請衛生福利部放寬「各直轄市、縣(市)政府公益彩券盈餘運用原則」，使公益彩券盈餘分配基金能更有效運用於地方社福等議題，藉由本次會議平台，讓中央與地方各級政府進行意見討論與經驗交流，共同增進財政業務新知學習與了解。

(中時 )