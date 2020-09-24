國民黨台中市第三區大甲區聯絡處24日在市議員李榮鴻服務處成立，黨主席江啟臣等人均出席時表示，國民黨面對黨產會追殺及清算，財務相當困難，地方人員及辦公室須漸進式整併及調整，黨服務站結合民代服務處是一種模式，他疾呼全台黨籍民代跟黨部做結合，希望改革及改變能成功。

國民黨台中市第三區大甲區聯絡處揭牌儀式今天舉行，由李文傑擔任主委，包括黨主席江啟臣、市黨部主委林敏霖、市議員李榮鴻均出席。

媒體詢問區黨部虛級化問題，江啟臣表示，國民黨這幾年面對黨產會的追殺及清算，財務的確相當的困難，在地方的人員及辦公室必須整併及調整，在大甲民眾服務站跟地方議員服務處結合，也是一種模式，每一個地方的模式會因地調整，會聽取地方需求，並沒有一定要哪一種，最重要是讓服務黨員及民眾的功能繼續發揮，採漸進式，有些地方不一定跟民代結合，可能會找地方重新租用，用比較節省的方式。

江啟臣表示，國民黨不像以前那麼富有，他這個黨主席9月以後都要借錢，但希望大家不要一直受限於資源或受困於財務上面，一定要想辦法改革及改變，今天就是一種調整及改變，不管有無執政或沒有執政的縣市，這些國民黨的民代要如何跟黨做結合，達到有效的服務，讓人民有感。

他說，國民黨現在沒有錢發薪水請黨工做事，要讓黨工志工化，才能接地氣，這是黨要改變之處，雖然是小小服務處成立，卻是在基層很重要的改變部分，希望這一步能成功，他呼籲更多國民黨籍的民代服務處跟黨連絡處結合，力量才會大，民眾才有感，對國民黨支持才會提高。

(中時 )