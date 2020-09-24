疫情年代，受疫情影響，台灣觀眾引頸企盼的男中音湯瑪斯．漢普森取消來台，原本的馬勒人聲作品，改成小提琴曲，由小提琴家陳銳、胡乃元、魏靖儀代打，挑戰演出巴哈作品。

胡乃元表示，他原本是回台探望101歲的母親，已準備要回美國，但突然接到國家交響樂團的代打邀約電話，他認為三位小提琴家，是分屬老、中、青不同世代的伊莉莎白大賽得主，如今能同台演奏，十分難得。

演出曲目包括巴哈的雙小提琴協奏曲、第二號小提琴協奏曲，以及韋瓦第的給三把小提琴的協奏曲。

胡乃元表示，他曾閱讀巴哈雙小提琴協奏曲的手稿，「巴哈音樂始終是一個大挑戰，這首作品共有6個聲部，很複雜，希望能完整呈現巴哈的概念。」

陳銳表示，他這趟在台停留的時間，大約一個多月，比以往都還要長，他表示，不管是演奏雙小提琴、三把小提琴，都考驗彼此聆聽的默契，以及溝通能力，「在排練的過程中，我看見音樂的民主特性，在於聽到不同意見時，能一起找到解決的方式，每個人都有自己對音樂的觀點，要如何一起走到終點，是很好的學習。」

魏靖儀表示，他從17歲之後，就長時間待在國外，這趟返台行程待了6個月，可說是17歲之後，最久的一次。演出將於9月25日在台北國家音樂廳、26日在高雄衛武營音樂廳登場。

(中時 )