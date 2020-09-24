雲林縣台西鄉是全台文蛤主要產地，今年文蛤育成率僅4至5成，由於量少價揚，目前市場價格每台斤約120元，面對中秋節需求量增加，預估價格可能飆漲至每台斤150元，民眾中秋烤文蛤恐要傷荷包了。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量約佔全台6成，這幾年疑因氣候等因素文蛤育成率欠佳，今年僅4至5成，由於產量少加上最近餐廳生意好叫貨量增加，目前市場文蛤每台斤已來到120元左右。

距離中秋節剩1星期，不少民眾準備在中秋連假烤肉，文蛤祇要放在烤肉架上不用5分鐘便可享用，方便又美味，因此很受歡迎，但這幾天文蛤價格水漲船高，預估可能漲至每台斤150元。

文蛤養殖業者表示，去年文蛤育成率僅3成，創歷年新低，中秋節前每台斤文蛤因此飆漲至近200元，不少民眾覺得太貴改烤牡蠣。今年價格回跌但還是在高檔，民眾可以買體型較小的文蛤，每台斤可便宜2、30元，用來燒烤或煮湯都不錯。

市場攤販說這幾年文蛤價格偏高，大型文蛤價格更是高不可攀，一般民眾買不下手，大多是供應給餐廳，建議消費者購買赤嘴等其他貝類取代，偶爾也會有野生文蛤，但數量不多必需預訂。

民眾指出，中秋節烤肉已成習慣，肉類與海鮮是最受歡迎的食材，今年豬肉因瘦肉精美豬進口效應影響，價格較往年低，但文蛤產量少價格居高不下，只能少吃一點以免荷包失血。

(中時 )