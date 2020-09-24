台灣即將邁入超高齡社會，為鼓勵年長者開啟多元生命經驗，台灣創意高齡推動發展協會從10月起，將推出首屆台灣創齡藝術節，預計串連全台藝文場館及藝文團隊，舉辦論壇、工作坊，希望藉由藝術陪伴老年生活，讓退休後的生活，一樣精彩。

資深媒體人高有智觀察，藝術創作不分年齡，不同年齡層，生命閱歷不同，能提出不同的創作觀點，他近年推動老齡繪本，帶年長者創作繪本，從中發現，長輩們的創作十分有創意，「他們的創作主題描述他們的生活，有人寫下找老花眼鏡的故事，或是每天萬步健身的故事，都成為創作題材。」

高有智表示，「有次有個80歲的阿嬤來上課，她學會閱讀繪本之後，是要去陪伴60歲的人，這給了我很大的震撼，到底誰才是老年人呢？可見藝術真的不分年紀。」

藝術家蕭麗虹表示，藝術是退休生活重要的力量，現年74歲的她，明年要開始真正過退休生活，她鼓勵和她一樣的藝術家，不只是把經驗傳承給年輕人，「而是藉由藝術，陪伴和自己一樣年紀的人，我相信藝術的創造力不分年紀大小，和自己年齡相仿、不同年齡的人交流，都能帶來不同的視野。」

春河劇團團長郎祖筠表示，她是中華民國老人福利推動聯盟終身志工，長年參與老年公益活動，她表示，同樣相信藝術創作沒有年齡限制，近期也會著手規劃，以及參與相關樂齡藝術活動。

2020台灣創齡藝術節將從10月開始，於各公私立藝文場館、獨立書店，推出為長者而舉辦的活動。11月13日到14日，將在台北醫學大學杏春樓舉行台灣創意高齡跨域實務專業論壇。

(中時 )