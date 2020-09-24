「姜滿堂」除各式肉品外，提供自助無限的6種韓式小菜，及蘿蔓、廣東A菜等6種新鮮蔬菜。（豆府餐飲集團提供）

2人同行用餐，「姜滿堂」送2張價值280元的U.S.A CHOICE牛肋條兌換券。（豆府餐飲集團提供）

「銅盤」平日用餐399元起，可無限自助7種風味的肉品（左）及各款泡麵。（豆府餐飲集團提供）

「銅盤」韓式石鍋拌飯（左）、韓味炸雞翅皆現點現做。（豆府餐飲集團提供）

韓式銅盤烤肉，其肉的油脂經由銅盤上的紋路流到凹槽內，濾掉多餘油脂。（豆府餐飲集團提供）

中秋「夯」肉為台灣人每年聚餐必做的節慶活動，看準商機多家飯店及燒烤業者各自出招，推出多項優惠活動。豆府餐飲集團旗下的「正宗韓國職火燒肉─姜滿堂」和「銅盤烤肉自助無限─銅盤」同時祭出「優惠人人有」超值回饋活動。10月4日前，2人同行用餐，姜滿堂送2張價值280元的「U.S.A CHOICE牛肋條兌換券」；銅盤則2人同行送部隊鍋，結帳後再贈2張「2人同行100元折價券」。

健康吃夯肉，韓國烤肉最具特色的吃法，就是用蔬菜將烤肉包起來品嚐，不僅享受烤肉的美味，也能吃得到蔬菜的纖維。「正宗韓國職火燒肉─姜滿堂」即日起4人同行，請吃「鮮嫩牛五花」1盤；除各式肉品外，還提供自助無限的6種韓式小菜，以及蘿蔓、廣東A菜等6種新鮮蔬菜，業者透露烤肉好吃健康的秘訣：「先用直火將肉的油脂逼出，再將烤得焦香的肉片、韓式泡菜、蒜頭放到鮮蔬中，先折起下方葉子，再左右兩邊包起，捏成一口塞入嘴」，可品嚐肉香及蔬菜的雙重滋味。

海鮮控建議前往「銅盤」享用，平日用餐399元起，可一次吃到7種風味的肉品，將肉直接鋪在銅盤上，肉的油脂會經由銅盤上面的紋路流到凹槽內，直接濾掉烤肉多餘的油脂，再搭配無限續盤的廣東A菜及各式韓式小菜，吃得清爽無負擔，不僅有烤肉、部隊鍋，還有海鮮煎餅、韓式石鍋拌飯、韓味炸雞翅、韓式炒冬粉等4種經典韓食現點現做；4人同行加贈12隻鮮甜彈牙的南美白蝦，8人用餐則再加碼送肉質鮮嫩的鱸魚厚片1盤，加入部隊鍋烹煮可增添湯頭鮮甜滋味。

除門市回饋外，民眾於10月4日前於姜滿堂和銅盤的官方粉絲團留言，即可參加分別推出的「一年內免費吃12次銅盤烤肉」、「一年內免費吃12份市價1380元的日本鹿兒島和牛紐約客」的抽獎活動。

(中時 )