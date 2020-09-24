受疫情影響，廣受歡迎的維也納少年合唱團無法到世界各地演唱，本周末特別選定在歷史悠久的奧嘉登宮，舉辦創團522年來首場線上音樂會，和全球觀眾交流。

維也納少年合唱團，以未變聲前的全男聲演唱為一大特色，舊時代只在皇宮演唱，現在則是每年固定有世界巡演音樂會，過往團隊只招收奧地利籍團員，但在1990年代之後，有更多不同國家的孩子加入，近年有華裔成員，去年來台的團員之一巴湧恩，正是來自台灣彰化，以及帶團指揮曾智斌，則是來自香港。

曾智斌表示，維也納少年合唱團的另一特色是，對古典曲目的訓練完整，「成員們平均每兩周得學會一首曲目，預計在4年內可學完大部分德奧體系作曲家的曲目，包括舒伯特、莫札特、海頓等人作品，非常扎實且完整。」

線上音樂會預計演唱貝多芬、莫札特、舒伯特和史特勞斯等音樂家作品，可透過IDAGIO的全球音樂廳（Global Concert Hall）觀賞，上線時間為9月26日，可觀賞至10月3日。

(中時 )