國民黨台中市第三區大甲區聯絡處24日在市議員李榮鴻服務處成立，黨主席江啟臣等人均出席，媒體問到，廈門大學台灣研究院的院長提到，兩岸和平還是要爭取國民黨。對此，江啟臣說，兩岸溝通交流一向是國民黨的主張，有原則的交流、溝通、對話是黨所樂見的，也只有透過交流、溝通、對話，才能有效增加互信，降低敵意，更重要的是避免兩岸之間不必要的衝突，特別是軍事衝突，比如說，目前兩岸的軍事對峙狀況，台海局勢讓人感到相對緊張，這些再多的軍事演習，都沒有辦法增加兩岸彼此互信。

立院召委選舉是不是藍白合作？江啟臣說，除了黨團跟委員團結努力外，也謝謝在技術合作的民眾黨，在野合作是一種可行的方式，在立法院只要是符合民生議題，對人民有利的議題，在野一起合作來監督執政，是民主當中常見的，不排斥與其他在野政黨合作的方式，這此召委選舉是合作成功的案例，未來是不是有其他合作的可能跟議題，大家可以討論，國民黨是最大在野，會採取開放態度，來看各種議題合作的可能。

(中時 )