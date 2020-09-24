因為疫情的關係，讓許多每年固定會出國旅遊的民眾們，只能暫時待在台灣待疫情過去；在國內旅遊需求量大爆發的情況下，許多人開始上網蒐集資料，不論是問谷歌大神、IG，或是FB，都可以看不到不少網友們的遊記，甚至還有業者想出偽出國的行程，為的就是滿足被悶懷的民眾。而這篇文章，不是要告訴你哪裡有多好玩，而是適合想找個安靜、舒適的地方好好放鬆心情的人，看完之後你會發現，原來台灣也有這麼美的地方，你卻從來沒發現。
》Wandering Walls 灣臥
灣臥位於恆春半島西北邊的山坡上，可俯瞰後灣海洋生物博物館及向北延伸的海岸線，天氣晴朗時甚至可以看到小琉球及高雄半屏山與85大樓。
建築四周被樹林及草原所圍繞，最近的一座村莊位於1.5公里以外，僅有一條鄉間小徑進出。這裡是一處世外桃源，讓你遠離塵囂白天看山海看、晚上看星星看後灣夜景，享受墾丁最美的一面。
◢地址：屏東縣恆春鎮崁頭路270號
》鉑鈳民宿
由一群熱愛家鄉的小夥子共同經營的。位在鹿港鬧中取靜的位置，走路約10 分鐘可造訪鹿港老街、天后宮等主要景點。民宿融入了輕工業風的設計元素，三層樓的植物花牆，成了許多網美的最愛，民宿內溫暖的色調，給人一種「家」的溫暖。
◢地址：彰化縣鹿港鎮民族路21巷18號
》毛屋漁光島
是建築家毛先生的夢想 一個毛式風格的住宅生活、渡假小屋 一座橋，兩個世界 座落在台南安平海邊的漁光小島。在台南另一個不同的居住感受，享受悠閒的慢活時光、寧靜、單純、與放鬆；毛先生也說：毛屋不是民宿、不是旅館，毛屋是建築家毛先生的夢想。
◢地址：台南市安平區漁光路113號
》南風小路
鄰近山水沙灘精緻的獨棟民宿「南風小路」，走的是簡約的鄉村風，內外的佈置，讓入住的民眾都能感到用民宿對每個細節的用心；粉紅色系的配色，也受到許多女孩兒喜歡。民宿位在澎湖最美沙灘：山水，交通位置便利，搭配澎湖的碧海藍天，也難怪這裡會成為熱門民宿之一。
◢地址：澎湖縣馬公市山水里珠江152-26號
》小晴天旅宿
住慣了現代風格的民宿嗎？那來點不同風格的吧！小晴天民宿位於花蓮，是一棟兩層樓的老宅所改造，屋前的小庭院，留著了老宅的味道。民宿雖說是老宅，但卻帶著一點日系的設計感，內部採用無印良品的寢具與北歐經典老家俱，是來到花蓮不能錯過的好地方。
◢地址：花蓮縣花蓮市民德一街158號
(中時新聞網)
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