中秋連假即將到來，交通部高公局預計這次車流直逼大年初一，今（24）日下午召開部務會議，交通部長林佳龍指示嚴陣以待，三位次長應分工視察疏運狀況。高公局預估，南下交通尖峰落於9/30下午至10/1上午、北上落於10/3下午與10/4下午。

交通部高速公路局預估，這次中秋連假第一天，高速公路車潮將達到125百萬車公里，幾與大年初一一樣，恐是史上最嚴峻，交通部嚴陣以待，林佳龍在今日下午召開交通部部務會議，指示三位次長應分頭督導所屬，到第一線掌握疏運狀況。

林佳龍指出，受限國道路幅限制，道路於尖峰時間易有壅塞的狀況，因應此狀況，交通部這次提出各種公共運輸的優惠措施，多數民眾都可以理解與支持，未來應及早決定、露出，並且提早、延後適用時間，讓民眾有誘因利用，達到時間、運具分流的目標。

此外，政務次長王國材提醒，高公局將於假期期間部分時段封閉國道五號的坪林、石碇交流道，改作為大客車專用道，高公局應加強在國三甲、國道三號上，利用電子看板宣傳，讓小客車駕駛可以充分瞭解；政務次長陳彥伯也要求路政司同仁，應前往督導確認所有的宣傳標誌都已設置妥當。

交通部高公局預估南下交通尖峰落於9/30下午至10/1上午、北上落於10/3下午與10/4下午。為改善國道五號路況，高公局將於10/1、2的零晨0時到12時，封閉國五石碇、坪林南向入口，改作為大客車專用道。

交通部鼓勵民眾往返東部多使用公共運輸，交通部也祭出北花線客運來回只要400元，89條國道客運平均85折，且憑票根宜蘭、花蓮租車還享折扣，抵達景點後45條台灣好行持電子票證享半價優惠。

(中時 )