臺大管理學院與玉山金控今日舉行2020「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長胡星陽、玉山金控人資長王志成共同頒獎，獲獎教授為財金系陳彥行老師及張景宏老師，兩篇著作分別發表於財務領域《Journal of Financial Economics》及作業管理領域《Management Science》的國際頂尖期刊。

玉山金控人資長王志成表示，「玉山學術獎」設立目的是為了鼓勵國內管理領域的老師在世界頂尖管理期刊發表論文，這是國內第一個此類性質的獎項，至今已經邁入第10年，截至目前臺政清交四校共計35位教授獲獎，展現了良好的成果。相信在學校的鼓勵與玉山學術獎的帶動下，將有助於形成傑出研究的正向循環，提升台灣管理領域的關鍵競爭力，為國家培育更多優秀的人才，在國際舞台上發光發熱。

臺大管理學院院長胡星陽指出，在頂尖的學術期刊發表論文是一個寂寞而漫長的過程，老師們必須投入極大的心力，動力來自於對學術的追求，對未知的好奇，以及對自我的要求。但是學校也有責任為這些傑出教師提供良好的配套措施，玉山學術獎成功搭起這個橋樑，讓老師們知道學校和企業界的期望，為提升管理學界的知識能量來努力。

今年獲獎的文章有一個特點，不但具有學術原創性，也對管理實務有所啟示。兩篇文章都在探討董事對公司的重要性，研究結果顯示在聘請董事時，需要考量公司策略性的需要，也要搭配董事的個人經驗和社會網絡。

臺大財金系張景宏教授研究人與人之間的聯繫，除了影響個人行為外，也能進一步影響公司的種種決策，而公司董事代表股東監督經理人並提出建言，對於公司的影響更是不能忽視，透過扎實的實證以公司研發創新來探討分析，發現董事除了自身的能力與經驗外，其社會網絡亦對於公司決策具有相當的影響力。

陳彥行教授的研究則指出，除了過去文獻發現董事在法律、財務上的專業，或是相關產業的經驗有助董事扮演好諮詢的角色之外，董事的在地經驗對於公司到國外投資及拓展市場亦有明顯的助益。

(中時 )