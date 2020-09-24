台南市學甲分局接獲檢舉，有民眾於LINE救災資訊群組散布空軍軍演照片，並加註「台南市北門區馬沙溝已部署防空飛彈，準備應戰」等言論，此言一出引起民眾熱議，警方循線調查找到該名散布訊息男子，昨日將其依違反《社會秩序維護法》。

警方23日晚間聯繫到位於台中的該名男子，並請至台中市西屯派出所製作筆錄，該男稱，由於近期共機擾台事件頻傳，才會轉傳該文章、照片至LINE群組，炒熱共機穿越海峽新聞熱度，但是自己沒有經過查證，單純想轉貼部隊現況給民眾知道。

該名男子於台中擔任義消顧問，未經查證傳送「應戰」、「飛彈部署」之假訊息至救災群組，散布內容與事實不符，已造成民心惶恐。

根據警方調查，空軍防空暨飛彈指揮部確實於本月21、22日，於將軍區馬沙溝陣地進行演訓，9月初也曾協助軍方飛彈護運任務，但此次演訓先前就已經規畫，與共機擾台無關，沒有飛彈部署，也沒有應戰情事，散步內容明顯扭曲事實。

(中時 )