住這里的學童，好幸福！員林市民代表洪春美過去曾連任3屆溝皂里長，她上任後年年自掏腰包發獎學金，鼓勵里內高、國中小學子，連續14年不中斷，估計已發出近50萬元，讓不少學子與家長們感動在心。
洪春美原本是專職的家庭主婦，丈夫張衍澧經營工廠，也是員林明倫國中校友會創會長，14年前子女們都已成年獨立，夫妻倆呈現半退休狀態；她在友人鼓勵勸進下參政，初當選時為瞭解里民服務的需求，四處請益。
除了自掏腰包幫明倫清寒學子支付每學期3、4千元營養午餐費，還開設里長才藝教室，定期開課教婆婆媽媽們花藝、手作包包或烹飪等，拉近彼此距離，偶然間她見友人將出嫁女兒國中時，領取明倫校友獎助學金的照片掛在牆上，讓她興起獎勵里民子女勤學的念頭。
洪春美說，只要家長設籍溝皂里，就讀國小以上、高中職以下各級學生，學年成績表現全優或班上前3名，每人就給予500元獎勵；憑成績單即可申請，每年9月受理，10月起她就會擇日親自到府鼓勵。
這份里長獎學金，最高有一年曾有70多人獲獎，近年少子化，但也都維持在30、40人。前年洪春美轉換跑道選上市代，丈夫接棒當選里長繼續服務，延續里長獎學金這份美意。
近年溝皂里因市地重劃、員林大道開通而建案大增，住戶從700戶成長至1100戶，洪春美笑說，曾有天真的孩童當著她面對新搬遷來的住戶小孩說，「搬來我們這裡住，你要更用功認真讀書喔，因為可以跟里長奶奶領獎學金！」讓她莞爾，也更有動力繼續發下去。
(中時 )
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