新北市聯合稽查小組今取締無照長照機構，對業者罰款並勒令停業。（新北市消防局提供）

台北市內湖無照長照住宿機構火警造成3死憾事，今（24）日新北市政府強力執法，針對中和區一處無照長照住宿型機構，會同社會、工務、警察及消防局等單位，就違法收容、公安項目、簽證申報、消防安全等至現場執行聯合稽查，現場開罰10萬元並勒令停業。

社會局本月24日透過民政體系通報，中和區一處無照的長照住宿型機構收容7位失能住民，違法事實明確，由社會局依「長期照顧服務法」逕行舉發，加重裁罰10萬元，另勒令歇業及公告其姓名，並要求1個月內清空改善；若業者未依規定清空，將再強制執行。

新北市長侯友宜呼籲，新北轄內長照住宿型機構等，應依法申請立案許可，且建築物公共安全及消防安全亦須符合主管機關規定，另請民眾針對非法或具公共安全疑慮的長照住宿機構踴躍檢舉，市府公安聯合稽查小組將嚴格取締並不定期加強派員稽查，決不允許未立案機構存在。

(中時 )