北京當局10月將提出的「十四五計畫」，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣(約43兆元新台幣)，發展第三代半導體產業，並稱其計畫等同當年製造原子彈的高度優先性。大陸證券商最近發布一份報告指出，大陸半導體產業規模將在未来5年規模擴大20倍。

據新浪財經報導，2020年前8月大陸有將近萬家企業轉投入半導體產業，國信證券表示，預期大陸未來5年半導體投資總額達到9.5兆元人民幣。半導體上市公司總資產至今達4800億元人民幣，國信證券認為，這波半導體「全民煉鋼」模式雖被質疑，但是絕對有利於大陸半導體產業崛起，因為在大概率下，只要大陸有一家企業成功，整體供應鏈都會受益，大陸市場利基大，優勢也比其他市場還強。

至於北京當局想發展的發展第三代半導體，也就是以氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC) 等寬頻化合物為材料作為生產晶圓的材料，適合製作在高溫、高頻、功大率與抗輻射元件，發展5G通訊、工業用電、電動車以及電源管理等領域都有相當潛力，這也符合大陸新基建，特別是在5G建設與應用。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際今年回歸A股，不僅創下最快上市審核的半導體公司紀錄，一上市就成為大陸最大市值的半導體公司，惟公司目前目標擴大28奈米生產線，華為獲得先進製程晶片來源替代方案的機會落空，加上目前因美國禁令，中芯國際暫停出貨華為，但也已經向美方提出出貨許可申請。

以目前今年前8月轉投入半導體產業的9335家陸企當中，每100家就有1家上市公司，光是這段期間就有93家上市公司，是現有62家半導體上市公司數1.5倍。

至於這2年主導大陸半導體行情的大多為2007年前後成立，特別是這階段成立的公司都是市場上市值最大幾家，至於今年加入該產業的萬家陸企，將有機會成為主導未來大陸半導體行情的企業。

市調機構IC Insights最近發布報告顯示，5G智慧型手機應用需求不斷成長，純晶圓代工市場今年將較去年增加19％，創2014年以來最大增幅，未來4年也將持續成長，預計明年年增7%，規模將首次突破700億美元、達726億美元。

(中時新聞網)