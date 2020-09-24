一名身材魁武的男性坐在椅子上淡定地滑著手機，身上簡單的白襯衫穿著卻格外搶眼。（摘自爆廢公社）

隨著台灣天氣逐漸步入深秋，秋涼的感覺也越來越明顯，日夜溫差變大，不少人也穿起長袖衣物。不過衣服換季更要記得是否合身，網友拍下一位穿著白襯衫的路人，驚人的視覺效果讓2.5萬網友暴動直呼「扣子太強大！」

原PO在「爆廢公社」上表示，「這位大哥...你穿著不難受，但我看著好難受喔。」從原PO附上的照片可以看到一名身材魁武的男性坐在椅子上淡定地滑著手機，身上簡單的白襯衫穿著卻格外搶眼。疑似因為男子的襯衫太小件，讓衣服呈現完全緊繃的狀態，就連鈕扣間的縫隙都被這股張力炸開！然而白襯衫被撐起的狀態卻十分和諧，「層次感分明」。讓2.5萬網友都在貼文下嘖嘖稱奇。

網友留言表示「好強喔！扣子都不會彈飛」、「好整齊」、這釦子縫得很好「層次感分明！時尚！」、「這鈕扣的縫線100%」、「XXL的體量穿S型號？」。這特殊造型也讓網友也打趣說「還這麼熱就穿羽絨外套了嗎？」、「氣墊保護裝置衣服 」、「這是蛹吧？」、「灌壞的糯米腸」、「米其林代言人」。

也有網友指出，「這麼緊的衣服穿起來不難受嗎？」或許這位男子不小心忘記，他已經「回不去」了吧。

(中時新聞網)