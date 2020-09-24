台中市太平區新光水資源回收中心，興建完成逾2年，迄今接管率仍是零，民進黨立委何欣純24日邀集營建署等單位會勘，並爭取到2億4千多萬元，未來由市府辦理第1期第1標接管工程，進一步改善大里溪水質，及解決民眾住家污水排放問題。

立委何欣純指出，台中市太平區近年來快速發展，人口有19萬多人，是全市人口第4大的行政區（僅次於北屯區、西屯區和大里區），因都市基礎建設趕不上發展進度，尤其污水多半直接排入大里溪，恐危及環境生態。

新光水資源回收中心位於太平區東平橋、祥順路與台74線路口，主要採生物去氮處理程序（MLE），除可去除一般汙染物外，也可去除造成水質優養化的主要汙染物；市府也預計全面推展用戶接管工程，將接管2萬8千戶。

市府為了改善屯區污水排放問題，多年前斥資6．5億，在太平區祥順路興建屯區首座的水資源中心，並於2018年完工；另該中心結合老樹、庭園造景，並規劃屋頂綠化花園，成為台中特色景點。

何欣純說，期盼水利局依時程進行接管工程，因未來規劃的接管區域有新光都計區、部份太平都計區及勤益科大附近非都計區，集污面積有917公頃，得花1、20年分期進行，全部工程費得數十億元，將持續爭取經費。

(中時 )