患者家屬紀太太（圖右）說，以前聞到他全身「臭菸味」就會念他，現在先生不抽菸後，夫妻2人常常相約爬山健身，感情更融洽。（張妍溱攝）

台中市61歲紀姓男子（圖中），今年因冠狀動脈阻塞差點性命不保，如今戒菸成功，24日台中榮總醫師致贈計步器，鼓勵他每日步行1萬步，保健康。（張妍溱攝）

臺中市61歲紀姓男子自18歲學會抽菸後，長達42年煙不離手，今年4月他突然感到呼吸困難，倒地不起。送醫時出現呼吸衰竭現象，檢查發現，患者不僅出現血胸現象，其心臟冠狀動脈3條有2條嚴重阻塞、合併心臟休克。歷經2個月插管及裝葉克膜治療，成功救回瀕臨死亡的紀男，如今他每天步行1小時，不敢再吸菸。

臺中榮總心臟外科醫師吳詠斯說，患者當時呼吸衰竭嚴重，先安排心臟超音波發現重度二尖瓣膜逆流，冠狀動脈雖已經放支架治療完成，但心臟肌肉因第一時間受損太嚴重，造成重度二尖瓣膜逆流合併泡沫血痰的狀況，瓣膜修補手術完成後，心臟衰竭還無法馬上回復，並放置葉克膜爭取時間，讓心臟慢慢修復。

患者紀先生說，常常覺得心臟不舒服，走2、3步就氣喘吁吁，突然有1天走路沒力氣、跌倒在地人就暈過去，感謝老天讓我重生，當時在醫院醒來就立下願望，若能出院就一定要戒菸，每天都要運動、不偷懶。

「戒菸夫妻感情變好了！」患者家屬紀太太說，以前聞到他全身「臭菸味」就會念他，甚至偷偷將整盒菸的菸頭全剪斷，還被他罵浪費錢，現在命比重要，先生不抽菸後，夫妻2人常常相約爬山健身，比以前更有話聊，也不會為了抽菸吵架，感情更融洽。

紀先生說，一想到為了抽菸導致插管、葉克膜全用了，實在很不值得，住在醫院的日子很難受，所以現在一想到菸就怕了，不敢再抽了；醫囑每天健走1萬步，贈送計步器加油鼓勵，戒菸成功、永保健康。

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(中時 )