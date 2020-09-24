高市副市長林欽榮24日召集交通、工務、警察局在民族、十全路口會勘。（袁庭堯攝）

高雄市2018年A1事故280人，2019年增加到351人，今年上半年度已有175人。（袁庭堯攝）

高雄市A1交通事故去年攀升，副市長林欽榮24日召集交通、工務、警察局在民族、十全路口會勘，強調將成立「易肇事點事故防制推動小組」，透過工程、執法、教育三管齊下，易肇事路口將新設「交通巡邏箱」，要降低今年A1死傷人數3％。

林欽榮更向局處喊話，強調降低A1意外事故是「絕對命令」，務必透過加強教育宣導、改善道路工程，提升見警率，保障市民朋友行車用路安全。

交通局長張淑娟說，高雄市2018年A1事故280人，2019年增加到351人，其中有200人因此死亡，5萬9539人受傷，平均一天有160人因車禍受傷，今年上半年度已有175人。

張淑娟強調，高市車禍三大原因分別為側撞、闖紅燈、沒保持行車安全距離。60％車禍發生在路口，前3名易肇事路口分別為凱旋和中山路口、三多和中正及建軍路口、建武、大順路口等。

警察局表示，警方預計將交通崗見警率從147人增加73人，共220人。離峰時也將推出「交通巡邏箱」，針對易肇事路口要求警力簽巡，並停留10分鐘以上，提升見警率。

工務局表示，路口樹叢容易妨礙駕駛員視線，將適度修剪將高度降至40公分。遮蔽號誌的路樹也會加強修剪，同時繼續整治路平、增加標誌標線，讓用路人能清楚辨識車道。

林欽榮說，易肇事路段有省道，交通部也允諾派公路總局人員參加防治小組，中央、地方一同攜手合作。林欽榮也要求相關單位一周內檢視工程事項、完成改善，並針對易肇事的年輕及高齡族群加強教育宣導。

(中時 )