中國大陸洪災重建商機及年底工程趕工潮旺季，從9月中旬陸續啟動，對水泥的需求增加下；國內台商回流、科技廠辦及商用不動產新建案增加，亞泥（1102）24日在法說會上指出，第三季末開始，兩岸對水泥的需求增加下，工廠的產能利用率提升、價格也有調漲空間。預期，下半年的營運將可逐季成長。

亞泥在中國大陸主要的營業區域主要在華中及西南的四川。

亞泥指出，大陸江西今年重點建設項目年增16.5％、湖北及武漢在疫情過後，基建及交通基礎建設的金額也增加了近二成、而四川是西部大開發的主要門戶，工程建設項目持續增加。這些都對下半年的水泥市場「價漲量增」都有推動力。

西進水泥業者也指出，大陸地區的水泥廠，第三季的平均產能利用率已從第二季的70％提升至80％。

需求增加下，大陸地區水泥價格從9月初至今，已調漲了1成以上。

至於國內市場，政府推動前瞻基礎建設計畫，4年投入4,200億。今年，中美貿戰、新冠疫情，又促使海外台商回台投資，科技廠辦、商用不動產新建案增加，也讓國內的水泥價格持穩在高檔、預拌混凝土價格已調漲20％。

亞泥指出，在進入下半年的傳統旺季，國內水泥市場的「價、量」都是近5年來的高點，預期，亞泥下半年的營運一定是逐季成長的。

除此之外，全球煤炭價格趨勢仍處於微縛下跌，在成本下降，亞泥指出，下半年的獲利能力一定高於上半年。

(工商 )