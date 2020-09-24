區塊鏈新創奧丁丁日前宣布，將推出Premium會員制，以小額月費提供民眾跨平台多重優惠，於後疫情時代搶攻網購商機與國旅市場。此外，奧丁丁也宣布，於第四季正式推出跨國區塊鏈金融科技服務。

奧丁丁創立於2010年9月，旗下服務多元，橫跨B2B、B2C，涵蓋區塊鏈旅宿管理系統 OwlNest、奧丁丁區塊鏈應用服務 OwlTing Blockchain Services、奧丁丁市集 OwlTing Market、奧丁丁體驗 OwlTing Experience、奧丁丁揪你 OwlJourney 與故事所 OwlStay 六大服務。創立迄今，除台灣總部，更於美國、日本、泰國、馬來西亞、香港、新加坡、阿拉伯聯合大公國設有分公司，深耕各國在地市場。

奧丁丁表示，看準後疫情時代網購商機與國旅熱潮，宣布推出Premium會員制，透過小額月費，提供消費者跨平台優惠，會員可同時享有奧丁丁市集、奧丁丁體驗與奧丁丁揪你三大平台專屬折扣，優惠涵蓋本土嚴選農產食品、國內外深度旅遊行程、各式交通票券，以及台日精選質感旅宿，範圍橫跨食、住、行、樂多元面向。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，其實公司醞釀推出會員制已經一段時間，大約去年興起想法，籌備後於今年九月正式推出。放眼全球市場，許多成功企業都是會員制，像是Costco、Amazon、Netfilx、Spotify與Google推出的YouTube Premium等，會員制是軟體產業的趨勢，而奧丁丁的優勢便是擁有不同事業體可互相支援，一次提供會員多種優惠及跨平台服務。

王俊凱表示，奧丁丁Premium會員制的推行，一方面為商業模式的調整，放眼整體營收與上市規劃，另一方面則希望透過用戶消費忠誠度的培養，奠定及擴大平台版圖。

除三大平台，奧丁丁亦持續深耕區塊鏈產業應用，繼2017年研發全球首創區塊鏈旅宿管理系統OwlNest及區塊鏈食品溯源系統OwlChain，2018年推出區塊鏈防偽系統OwlCheck，2019年發表奧丁丁區塊鏈應用服務 OwlTing Blockchain Services與林產品區塊鏈溯源系統，今年更推出區塊鏈疫苗溯源管理系統與醫療檢測追蹤系統，迄今已將區塊鏈導入醫療、旅遊、食品、農業、汽車、國防科技等多元產業，同時也宣布將於第四季發布跨國區塊鏈金融科技（FinTech）應用服務。

王俊凱描述，區塊鏈FinTech應用將為奧丁丁第四季重大發表，團隊自去年底著手規劃、全力籌備，不料三、四月新冠疫情大爆發，全球產業面臨嚴峻考驗，「那時候我們決定暫緩，稍微觀望一下，直到六月正式重啟專案，目前已進入收尾階段，第四季將正式公布各國合作夥伴與區塊鏈FinTech應用細節。」

(工商 )