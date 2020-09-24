工業電腦廠凌華（6166）積極搶進自主移動機器人（AMR）市場，與鴻海（2317）合資成立的法博智能移動（FARobot）正式成立，期望結合雙方在軟體及製造技術強強聯手，達成各產業次世代AMR應用落地的全球布局，目標3年內展現合作成果。

法博智能移動FARobot資本額2億元，鴻海以現金出資1.02億元，占股51％、凌華出資0.98億元，持股49％。未來將針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務（DDS）為基礎的「群機智主」次世代軟體平台與「自主移動機器人」等產品和服務，為企業客戶加速導入AMR，提升流程效率，創造競爭優勢。

凌華董事長劉鈞表示，在未來智能化時代下，把一台機器做好只是基本，更重要的是要能整合一群機器之間的溝通合作，藉由凌華自身軟體跟韌體優勢積極布局智能工廠，FARobot將可以提供智能物流整體解決方案。

其中，FARobot的SWARM技術，加入凌華與鴻海各有的行業知識，再結合鴻海積累已久的工業製造數據以及廣大的供應鏈實驗場域，可望打造出布建Robot產業基石，逐步推廣到更多產業。

FARobot總經理陳家榜表示，機器人正在引領未來產業革命，FARobot是全球第一個以群機智主仿生演算法軟體為基礎，打造下一個世代的AMR機群商業產品，持續協助各產業應對在流程及運營上的挑戰。

因應未來少量多樣、人口結構改變、區域生產等挑戰，包含生產、倉儲、零售、醫療等各產業，在傳統流程上所使用的移動載具（如AGV），都必須能夠解決上下游製程串連、分散儲位管理、以及軟硬體系統整合等未來營運痛點，來保持企業競爭優勢。FARobot進駐以數位科技為重心的中和遠東工業園區，希望以產業群聚的力量匯集更多資源，全方位升級產業應用，協助企業加速創新。

(工商 )