投資臺灣事務所今（24）日通過臺商光洋應用材料科技、嘉鋼精密工業及根留企業亞獵士科技，3家總計投下逾17元億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引663家企業約1兆1,154億元投資，將創造93,431個本國就業機會，包括203家臺商返臺投資約7,880億元，帶來6萬5,163個就業機會；86家根留企業投資約1,683億元，帶來1萬2,673個就業機會。後續尚有近50家企業排隊待審。

日前甫躋身台積電綠色供應鏈的光洋科，因應高階半導體訂單湧入，規劃斥資超過10億元，在臺南科技工業園區擴建半導體『大型靶材塑性成型中心』，預計明年第2季完工。屆時除可提昇大型化靶材的成型能量，並可滿足未來5～10年臺灣半導體靶材產能及需求。光洋科專注貴稀金屬回收精煉與加工應用，透過回收製程廢棄物、精煉為原物料，華麗變身為靶材，是國內首家、且唯一供應半導體前段製程高階靶材的企業。供應半導體、光電、資通訊等產業製程關鍵材料，成功開創濺鍍靶材全循環經濟模式，穩居臺灣貴金屬應用材料及循環經濟產業龍頭。因貿易戰衝擊中國業績，加上台積電為因應供應鏈風險，積極布建國內原物料與設備供應商體系，光洋科決定返臺建新廠，增購大型關鍵設備，強化製造能量，並增加招募本國人才。持續落實綠色製造，帶動國內半導體產業循環經濟鏈，力促經濟發展與環境永續與雙贏。

嘉鋼精密工業專注鑄件精密加工40多年，在汽車、農工業、液壓、建築機械等鑄件供應商皆佔有一席之地，於嘉義、中國河北、江蘇設有3座鑄造廠與2座加工廠。終端客戶涵蓋全球汽車、油壓、農耕、建築、機械前三大領導品牌，外銷比重超過9成，受貿易戰及疫情影響甚鉅。為因應全球供應鍵重組與歐、美、日客戶需求，嘉鋼投下近2億元擴增產線，導入新式鑄造設備，透過優化製程及高度智慧化，有效提升產能與品質，同時改善工作環境，吸引更多青年新血投入，使臺灣鑄造工業技術更上一層樓。

亞獵士為全球第一大自行車鋁輪圈製造商，自有品牌「ALEXRIMS」長年備受國內外知名自行車大廠與國際冠軍選手肯定，包括Giant、Merida、Cube、Trek、Scott、Specialized、Cannondale、Colnago等。近年擴展版圖至航太、鋁鎂合金材料與汽卡車高級鍛造車圈事業，擁有全臺灣最大鋁合金型材製作與鍛造能量，不但獲得法拉利、F1賽事指定使用，並成為麥拉倫（McLaren）超跑主力供應商。為維持國際市場領導地位，亞獵士斥資逾5億元在臺南山上工業區新/擴建廠房，設置全輪圈自動化產線與原料產線，全面推動智慧製造，可大幅提升品質，降低人力成本，朝全球頂尖鋁合金材料及製品研發中心持續深耕，可新增30多個本國就業機會。

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