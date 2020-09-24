經濟部加工出口區管理處（下稱加工處）於今（24）日召開入區投資審查會，核准通過超賀健康科技、可程公司、政威公司及1家新創公司等4家投資案及高雄園區1家廠商擴廠案，總投資金額逾新臺幣13億元。

超賀健康科技股份有限公司導入母公司凡事康流體科技公司在水過濾、活性碳製造、過濾材料開發、實驗及自動化設備生產之卓越技術，計畫投資4.6億元於屏東園區建置空氣清淨機濾網之自動化、智慧化生產基地，未來規劃拓展到工業用及車用濾網應用領域，並朝創立自有品牌之空氣清淨機邁進。

可程公司主要從事無塵室、無菌室及室內裝修之規劃設計服務，預計遷入臺中軟體園區；政威公司則是從事環境檢測儀器電腦判讀軟體資訊系統整合服務，申請進駐高雄軟體園區。

此次通過進駐審查，還有1家科技看準疫情帶動的罩商機，新創設一醫材公司搶占目前全球口罩需求的龐大商機，將投資1.8億元於臺中園區設置一般醫用口罩生產線。另，9月也審查通過高雄園區1家科技廠商擴廠案，該公司因受惠美中貿易戰轉單效應，將投資新臺幣6.3億元，擴增壓縮機及CNC等新產品產線。

(工商 )