舉重好手郭婞淳可望在全大運奪得佳績。（本報資料照片）

高雄大學將舉辦全國大專校院運動會，教育部體育署副署長王水文24日透露，舉重好手郭婞淳將參加全大運，希望能在大會奪得獎牌。全大運將於10月31日登場，將有18個項目、破萬名選手同台競技。

王水文致詞表示，全大運是國內重要賽事，國內代表隊的選手也會參加，像是國家運動訓練中心的選手，他們本來是對準東京奧運，但全大運舉辦後，包含在東京奧運可望奪金的郭婞淳也加緊訓練，希望在全大運能奪得獎牌。

高雄大學代理校長莊寳鵰表示，2020年不僅適逢全大運50週年，更是高大創校20週年，意義非凡。感謝政府全民攜手齊心努力控制新冠肺炎疫情，正式賽會得以於10月31日登場。

他指出，高大承辦全大運，期間將有超過萬名選手湧入高雄，為讓選手、民眾參賽、觀賽之餘也能走訪領略高雄之美，規畫18種類競賽（場館）將分布在路竹、燕巢、橋頭、楠梓、左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮、鳥松、大樹共12個行政區。

在24日的聖火引燃典禮，全大運聖火隊火炬手由高雄大學運動競技學系9名學生擔綱，接下聖火後除了跑步繞行校園，也將自25日從高大出發，一路北上傳遞給19所大學，不僅為全大運宣傳造勢，也將友校夥伴祝福帶回校內，創造「高大20」意象。

2020年全大運將於10月31日至11月4日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊等18種競賽。

(中時 )