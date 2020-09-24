時代力量市議員林于凱力推「行人庇護島」，可保護行動遲緩的路人，也可適度導正汽車左轉路線。（市議員林于凱提供／袁庭堯高雄傳真）

高市A1交通事故統計碰撞類型，側撞佔34％，主要車種更是以機車63％最高。（袁庭堯攝）

高市A1交通事故率高，用路人也有話要說。時代力量市議員林于凱統整大量民眾交通陳情案件的「交通許願池」，內容顯示，民眾對於機車、行人路權多有抱怨。林于凱呼籲，加強分隔與庇護島的設計，才能保證更多用路人安全。

高市易肇事路段多半集中在中山博愛、民族路段，A1交通事故統計碰撞類型，側撞佔34％，主要車種更是以機車63％最高，其次為小客車15％。

林于凱表示，側撞多半為右轉車與直行車的衝突，博愛、民族路段上有許多實體分隔島的設計，汽車要右轉前，勢必得提前駛入機慢車道，甚至直接違規在路口右轉。無論哪種轉法，都容易因為分隔島阻擋視線、與機車發生側撞，改善分隔島高度設計、新增行人庇護島，才能創造汽機車與用路人三贏。

林于凱時常接獲市民陳情，表示許多沒有汽車左轉專用道的路口，汽車駕駛時常直接「切西瓜」左轉，容易危及側向機車和過斑馬線的行人。對此，林于凱去年已爭取民權三多、民權四維、民權民生、民族中正4處路口增設行人庇護島，保護行人，也可適度導正左轉車輛的行駛軌跡。

此外，高雄市民普遍反應在車道較少的路段「取消兩段式左轉」和「內線禁行機車」的限制，林于凱也與交通局協商，去年已取消40幾個兩線單向車道路口的左轉限制。針對許多非典型（多向）十字路口，也建議交通局審慎評估延時、倒數秒數等設計，強化用路人安全。

(中時 )