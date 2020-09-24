雲林縣麥寮鄉公所規畫「2020麥寮鄉海洋地景藝術文化季」系列活動，包括出海口淨灘活動、漁農市集、音樂會，以及結合海洋廢棄物的裝置藝術供民眾拍照打卡，歡迎本月廿六日一起來體驗不一樣的雲林沿海風光。

「2020麥寮鄉海洋地景藝術文化季」將於本月廿六日登場，麥寮鄉長蔡長昆、鄉代會主席韓青山，日前特別以在地漁產台灣鯛為食材，料理出一道道色香味俱全的美食，讓民眾先嘗為快，為此次文化季暖身。

蔡長昆表示，「2020麥寮鄉海洋地景藝術文化季」系列活動內容精彩，包含守護麥寮環境的出海口淨灘活動、在地風味的漁農市集、展現麥寮人海派熱情的音樂會，以及結合海廢的裝置藝術供民眾拍照打卡。

文化季當天上午於濁水溪出海口進行淨灘活動，下午在麥寮鄉自強路舉辦「好膽麥走、作伙來寮」海洋音樂會及漁農市集，結合在地社區展示深厚人文底蘊，亦邀請畢書盡、先知瑪莉、草屯囝仔、農村武裝青年等人氣歌手，行銷麥寮的獨特魅力。

(中時 )